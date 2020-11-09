Atatürk'ün Ağaçları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ikamet eden 79 yaşında Fettah Kara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de bulunan çam ağaçlarının kozalaklarından ve tohumlarından elde ettiği ağaç fidanlarını büyük bir özenle yetiştirerek, ücret almadan talepte bulunan resmi kurumlara ve vatandaşlara veriyor.

Bandırma'nın Sunullah Mahallesi'nde kendisine ait bahçe içerisindeki bir müstakil evde ikamet eden ve çevresinde ağaç sevgisi ile bilinen emekli vatandaş Fettah Kara yetiştirdiği binlerce fidan ile Bandırma'nın adeta "Toprak Dedesi" olarak biliniyor. Ankara'ya gittiğinde Anıtkabir'de ekili bulunan çam ağaçlarının kozalaklarından alarak bunları kuruttuktan sonra tohum elde ettiğini ve bu tohumlarla oluşturduğu binlerce fidana da gözü gibi bakarak ücretsiz talep eden resmi kurumlara ve vatandaşlara veriyor.

İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Bandırma'nın Toprak Dedesi Fettah Kara, "Ben Kosova doğumluyum. 1953 senesinde Bandırma'ya geldim. 1953'ten bu yana Bandırma'yı hiçbir yere değişmem. Bandırma'ya o kadar sevgim var ki hiçbir yere değişmem. Bandırma'da eski 17 Eylül Gençlik Kulübü'nde kalecilik yaptım. 1965 senesinde Galatasaray'a denemelere gittim. Ama babam sert birisi olduğu için müsaade etmedi. Tekel'den emekli olarak Sunullah Mahallesi'ndeki ikametimde yaşamıma devam ediyorum. Babam eskiden Ziraat Bahçesi'nde bekçiydi. Oraya babamla birlikte ağaç ekimi yaptık. O zamandan kalma bir alışkanlık oldu bende" dedi.

"24 bin fidan dağıttım, elimde 4 bin hazır fidan daha var"

Evinin yanındaki bahçede yetiştirdiği çam, mavi çam ve defne ağaçlarının fidanları ile gününü geçirdiğini ifade eden Fettah Kara, "Ben Türkiye Emekliler Derneği'nin Mali Sekreteriyim aynı zamanda. Genel Merkezimiz Ankara'da Anıtkabir'e yakın. Boş kaldığım zamanlarda oradan tohum toplayarak kurutup bu fidanları yetiştiriyorum. Ağaçlardaki kozalakları kurutup onları ilaçlayarak özel bir toprakta yetiştirip çimliyorum. Bütün okullara, köylere kim arzu edip, istekte bulunuyorsa temin ediyorum. Herhangi bir ücret almadan veriyorum. 24 bine yakın fidan verdim bugüne kadar. Hali hazırda 4 bin fidanım daha var. Okul bahçelerine ekiyorum. Dikimi ve bakımını bazen kendim bile yapıyorum. Hedefim Bandırma'ya bir park alanı yapabilmek" diye konuştu.