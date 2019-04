Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 85. Yıldönümü coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 85. yıl dönümü, coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 85. yılı dolayısıyla düzenlenen program, Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Ayvalıklılar, evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları ile donattı. Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergah üzerinden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu Ayvalık'ın efsanevi Belediye Bandosu'nun eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdiler.

Protokol üyeleri ve Ayvalıklılar, ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayvalıklılar, ellerindeki karanfilleri Atatürk Anıtı'na bıraktı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 85 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu onuru ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşından sonra, onurundan, ulus bilincinden ve çalışkanlığından başka her şeyini yitirmiş bir milletin kurtarıcısı olurken; içinde bulunduğu durumu düşünmeksizin, “Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.” diyerek sorumluluk bilinci ve çalışmanın mecburiyetini yol olarak gösterdiğini vurgulayan Mesut Ergin, “Atatürk, bir milleti yok olmaktan kurtarmış, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurduktan sonra, yaşamı elverdiği sürece, Türk milletini her anlamda ayağa kaldırmıştır” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasında, “Ulu önder Atatürk; 1938 de yaşamı sona erene kadar vatanımız adına; o kadar çok şey yapmıştır ki, savaşın maddi manevi tahrip ettiği bir milleti uyandırırken, Cumhuriyeti kurmuş yönetim şeklimize demokrasi getirmiş, eğitim sisteminde latin alfabesine geçerek kültür seviyesinin artışını sağlamış, kadınlara seçme seçilme hakkını dünyada ilk veren ülke olma önceliğini almış, kılık kıyafet düzenlemeleriyle sosyal çağdaş bir toplumun dizaynını sağlamış, laikliği getirerek din ve devlet işlerini birbirinden ayırmış ve yeni Türk toplumunu çağdaş muassır medeniyetler seviyesine ulaşması için elinden geleni yapmıştır. Büyük Devlet adamı ulu önder tüm bunları yaparken, bir toplumun sosyo kültürel yapısından, eğitimine, yönetiminden, kadınlarına kadar her anlamda yenilik ve düzenleme yaparken savaştan çıkmış bir milletin ekonomik yapılanmasını da sağlamıştır. Her şeyi dışardan almak zorunda olan ve hiçbir üretim kalemi olmayan bir devletten kısa zamanda Bursa Merinos Fabrikası, Alpullu-Uşak şeker fabrikaları, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, İzmit Seka Kağıt Fabrikası gibi 46 fabrikayı kurarak istihdam sağlamış, 15 yıl içerisinde kömürde yüzde 100, kromda yüzde 600, diğer madenlerde yüzde 200 artış olurken demir üretimi sıfırdan 180 bin 000 tona çıkmış, şeker üretimi 200 misli artmıştır ve bir memleketin ekonomik anlamda yeniden dirilmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Hem siyasi hem askeri deha olan Mustafa Kemal Atatürk ekonomik kalkınmayı da sağlarken; bir konuşmasında da; “Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.” Sözlerini hatırlatan Mesut Ergin, “ Bunun yanı sıra da, her zaman söylediğim ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' sözünü de söylemiştir. Ne büyük onur meselesi ve tesadüftür ki; tam 85 yıl sonra dün mazbatamızı alarak Ayvalık için görevime başlamış bulunmaktayım. Bugün de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalığımıza giriş yaptığı yolda yürüyerek karşınızda konuşma şerefine eriştim. O gün için şartlar ne kadar sıkıntılı ise üstesinden gelmeyi başarmış Atamızın sadece yürüdüğü yolun değil; memleket için izlediği yolunda ardından giderek; ne kadar çalışmamız gerekiyorsa; memleketimiz, halkımız, Ayvalık'ımız için ve Atatürk'e verdiğimiz sözler gereği; elimizden ne geliyorsa sonuna kadar çalışacağız diye konuşarak, her zaman Atatürk'ün izinde olacaklarının mesajını verdi.

Mesut Ergin'in konuşmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler ve halk oyunları gösterimleri sunuldu.

Tören, Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav-ayran ikramıyla sona erdi.