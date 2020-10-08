Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin yıldönümü kutlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 95. Yıldönümü kutlandı.

Her sene Eski İskele üzerindeki temsili karşılama töreni ile kutlanan Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin yıl dönümü bu sene olumsuz hava şartları olmasına rağmen yapıldı. İlk olarak açıkta bekleyen Çelebi Limanın römorkörü Atatürk'ün gelişini sembolik olarak öğrenciler Türk bayrağını Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar'a teslim ettiler. Ardından Cumhuriyet Meydanına geçildi. Törene Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Daha sonra Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi.