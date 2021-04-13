Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 87. Yılı tören ile kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 87. yılı dönümü pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Saat 10.00'da Edremit Cumhuriyet Meydanında çelenk sunumu ile başlayan törende daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger yaptı. Ülger, “Biz Edremitliler, 87 yıl önce, Sadece bir komutanı, bir kurtarıcıyı, bir lideri ağırlamadık. Belki bunun kadar önemlisi bir öğretmeni ağırlayıp dersler de aldık. Biz Edremitliler, Atatürk'ten o gün makama saygıyı öğrendik. Bugün başkan vekili olarak oturduğum başkanlık koltuğu kendisine gösterilip buyur edildiğinde “O yerin sahibi vardır. Ben şöyle oturayım.” diyen bir ince ruhu gördük.

Biz Edremitliler, halkla kucaklaşmanın ne olduğunu öğrendik. İzdiham içindeki Edremitlilere “Dokunmayınız gelsinler, onların beni görmek istedikleri kadar bende onları görmek isterim” diyen sesi duyduk. Önünden geçen her bir Edremitliye iltifat eden, güzel sözler söyleyen bir lideri tanıdık. Biz Edremitliler, onda, umutsuzluğu yırtıp atan bir inancı gördük. Akşam verilen yemekte duvarda yazılı bulunan ve "Ölmez bu vatan farzımahal ölsede hattâ” diye başlayan şiiri görüp, “Ölmez bu vatan. Diğer sözlerin artık bu tabloda yeri yoktur.” deyişine ve umutsuzluğu yırtıp atışına şahit olduk. Biz Edremitliler, Atatürk'teki ileri görüşlülüğe tanıklık ettik. Akşam yaptığı sohbette İtalyan Diktatör Mussolini için “Ona lâyık olduğu dersi ibreti verecektir.” demiş ve dediği gibi de dersini almıştır. “Musollini'yi bir gün gelecek kendi milleti linç edecektir.” demiş ve dediği de çıkmıştır.” Dedi.

Günün hatırasına okunan şiirlerden sonra tören sona erdi. Törene askeri bando eşlik etti.