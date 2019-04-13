Atatürk'ün Edremit'te gelişinin 85. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 85. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Çelik yaptı. Çelik, Edremit'in şanslı olduğunu ve birçok ile bile nasip olmayacak şekilde Ulu Önder Atatürk'ü iki kez misafir ettiğini söyledi. Ardından şiirler okunması ve Edremit Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları gösterisi ile meydandaki tören sona erdi. Meydandaki törenin ardından törene katılanlar ve protokol üyeleri Çayiçi Caddesinden Atatürk Evi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Atatürk'ün 13-14 Nisan'da Edremit'te kaldığı ve Edremit Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Atatürk Evi'nde, Atatürk Fotoğrafları Sergisi protokol üyeleri tarafından gezildi.