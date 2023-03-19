Atık gazeteler hediyelik eşyaya dönüşüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bin 400 metrekarelik alanda inşa edilen Akpınar Yaşam Merkezi'nde belediye öncülüğünde örgütlenen kadınlar, "gazete dokuma", "filografi, etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış", "Yağcıbedir halı dokuma" atölyelerinde çalışıyor. Sıfır atık projesi çerçevesinde atık gazetelerden yapılan sepetler ise yurt dışına gönderiliyor.

Kadınların hazırladığı, özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, Bereket Versin Kadın Kooperatifi ve belediye işbirliği ile pazarlanıyor. Ziyaretçiler, kadınların işlettiği ve yöresel yemeklerin yapıldığı bir de lokantanın bulunduğu merkezde karınlarını doyurduktan sonra buradan hediyelik ürünler alıyor. Birkaç kadınla Hanımeli Çarşısı'nda başlayan proje, 600'den fazla üyesi ile Akpınar Yaşam Merkezi'ne taşındı. Kadınlar kurslara katıldığı, boş vakitlerini değerlendirerek ekonomilerine katkı sağladığı gibi Akpınar Yaşam Merkezi'ni psikolojik tedavi merkezi olarak da görüyor. El sanatları, temel beceri ve yemek eğitimlerine yönelik kursların verildiği merkezde eğitim alan 600'den fazla kadın, Sındırgı'nın ünlü Yağcıbedir motifleriyle üretilen çeşitli el sanatları ürünlerinin yanı sıra kilim, halı, boncuk işlemeleri, ahşap boyama, atık kâğıttan sepet ve çanta yapımı, yöresel ev yemeklerinin satışını yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Özellikle atık gazeteler kadınların hünerli ellerinde sepet, çanta vb. hediyelik eşyalara dönüşüyor. Ürünlerin satışını sağlamak ve etkinlik alanını büyütmek için de 2022 yılında Bereket Versin Kadın Kooperatifi kuruldu. Geçtiğimiz yıl kadınlar gününde 12 bin 500 adet Posta Genel Müdürlüğüne Kadınlar Günü hediyesi hazırlayan kadınlar, şimdilerde yurt içi siparişlerinin yanı sıra yurt dışından gelen siparişlere de yetişmek için çalışıyor. İnternet üzerinden Akpınar Yaşam Merkezi'ne ulaşan Almanya'dan bir vatandaş, müşterilerine dağıtmak üzere 5 bin adet gazeteden kalp yaptırdı.

Özel siparişlerin alındığı gibi gazetelerden üretilen farklı ürünler de Akpınar Yaşam Merkezi'nde satışa sunuluyor. Ziyaretçiler hem yapılma aşamalarını görüyor, hem de istedikleri ürünü satın alabiliyor.

Kadınlar hem kurslara katılıyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

Gazete dokuma kursu eğitmeni Zehra Meydan, “Burada sıfır atık projesi üzerinden gazetelerimizi değerlendirip farklı farklı objeler üretiyoruz. Kursiyerlerimizle birlikte bayanlarımıza istihdam sağlamak adına kurslarımızda güzel çalışmalar yapıyoruz. Kişiye özel ve sipariş üzerine çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı uluslararası olarak da çalışmaya başladık. Üretimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası bir siparişimiz vardı, güzel bir görsel çalışmamız, siparişimizi teslim ettik. Şu anda da kursumuzdayız, bayanlarımız ile devam ediyoruz. En son yaptığımız sipariş Almanya bağlantılı bir siparişti, beş bin adet dekoratif kalp üretimi yaptık. Kadınlarımıza güzel bir motivasyon oldu, güzel bir ortam oluştu ve hala da devam etmekteyiz” dedi.

Kadınların kurslara katılarak becerilerini arttırabileceği gibi ev ekonomisine de katkı sağlayabileceklerini belirten Akpınar Yaşam Merkezi sorumlusu Şengül Topçu, “Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi, Bereket Versin Kadın Kooperatifi olarak Almanya'ya yaptığımız kalpleri gönderdik, 5 bin adet siparişimizi teslim ettik. Bununla birlikte gelecek olan siparişlerimiz için gazete çubuklarımızı hazırlıyoruz. Kadınlarımız buradan aldıkları ücretlerle hem kendilerine terapi olarak hem de evlerine ev ekonomisi olarak katkı sağlayacaklardır. Sizleri de bekleriz, siparişlerinizi de bekliyoruz“ dedi.

Gazete dokuma kursunda eğitim gören, şimdi ise siparişlerde çalışarak ev ekonomisine katkı sağlayan Zeynep Güçlü, “1 seneden beri Akpınar gazete kursuna geliyorum. 1 seneden beri geldiğim işin meyvesini almaya başladım. Şu anda gelen siparişleri yapıyoruz. Almanya'dan gelen kalp siparişini tamamladık, 5 bin adet. Kazandığımız para kendimize moral oluyor, motive oluyoruz. Evimize üç beş kuruş götürüyoruz belediyemiz sayesinde. Böyle siparişlere katılmaya başladık, emeği geçenlere teşekkür ederiz“ dedi.

Bu merkezde her şey sıfır atık projesi ile sanat eserine dönüşüyor

Akpınar Yaşam Merkezi'nde öncelikli projeler arasında sıfır atık yer alıyor. Gazete kağıtlarından bilbordlara, dergilere, kahve paketlerine kadar her atık ürün kadınların maharetli ellerinde şekillenerek sanat eserine dönüştürülüyor. Kadınlara fırsat verildiğinde yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı sıfır atık projesi dahilinde ciddi manada kendini gösterdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimizin ve diğer kurumların hediye paketleri oluşturulan, özellikle Posta Genel Müdürlüğüne de 8 Mart Kadınlar Günü hediyesi olarak bütün Türkiye'de kadın çalışanların hediyesi buradan gitti. Burada sıfır atık namına gazete kağıtları rulo haline getiriliyor. Rulo haline getirilen kâğıtlar bir sepet marifeti gibi örülmeye başlanıyor. Bunlar kolalanıp, sertleştirilip, gazete kâğıdı aslında bir ambalaja dönüştürülmüş oluyor. Yurt içindeki satışlardan dolayı bin 800 kişiye iş verebilme imkanı doğdu. Tabii şimdi yurt dışından da talepler alıyor. Almanya'dan internet aracılığı ile bize ulaşan bir vatandaşımız, burada 5 bin adet gazete kağıdından kalp ürettirdi. Telini kendisi yolladı. Burada 12 tane usta el bunları imal ettiler. Bizler çok mutlu olduk. Burada aşağı yukarı 30 bin lira civarı bir gelir elde ettiler. Hem de gazete kağıtlarını değerlendirmiş oldular“ dedi.