ATO'dan Hasat Değerlendirme toplantısı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası tarafından Hasat Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Bu yıl 14. sü düzenlenen Uluslar arası Zeytin Hasat Günleri etkinliğinin ardından Ayvalık Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda organizasyon masaya yatırıldı.

Ayvalık Ticaret Odası salonunda gerçekleşen toplantı; ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ile ATO Genel Sekreteri Ahmet Baç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ayvalık'ın zeytin sektörünün önemli firmalarının da katıldığı toplantıda konuşan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, bu yıl ilçe merkezindeki trafiğe kapalı olan Talatpaşa Caddesi'nde de kurulan zeytin pazarında kullanılan çadır stantların gelecek yıl kullanılmaması ve bunun yerine daha şık kioskların kullanılmasının görsel anlamda da daha iyi olabileceğini savundu.

Hasat etkinliklerinin kapsamını geliştirerek, sadece zeytinyağı sektörüne yönelik değil, ilçedeki başta turizm olmak üzere tüm sektörleri de içine katabilecek geniş kapsamlı bir hale getirilebilmesini hayal ettiğini kaydeden Başkan Büyükçıvgın, “Bu organizasyonu, ‘Ayvalık Ticaret Festivali' haline dönüştürebilmek ve Ayvalık'ı tüm sektörleriyle tek bir marka olarak tanıtabilmeyi hayal ediyorum. Tabi bu tamamen benim şahsi fikrimdir. Bunun dışında gelecek yıl özellikle Zeytin Pazarı'nı daha geniş bir alanda kurulabilecek bir festival alanında kurabilme durumumuz olabilir” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Ayvalık'ın zeytin sektöründeki önemli firmalarının temsilcileri ise, bu yıl düzenlenen Hasat Günleri etkinliklerinde kurulan stantlarda ciddi satışlar yaptıklarını ve bunun da kendileri için hem güzel bir reklam hem de bir nebze de olsa perakende satış yapabilme fırsatını beraberinde getirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmeleri dikkat çekti.