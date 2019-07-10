Balıkesir'in tanınmış avukatlarından Balıkesir Barosu eski Başkanı Av Turgut İnal son yolculuğuna dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hayatını kaybeden Av. Turgut İnal son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir Barosu Başkanlığını 12 yıl devam ettiren ve 51 yıllık avukatlık mesleğini başarılı ile sürdüren Av. Turgut İnal içindeki medya tutkusu ile baro dersini çıkartarak ülke çapında adından söz ettirmişti. Balıkesir'in ilk radyoları arasında yer alan Radyo BRT'nin de kurucusu olan İnal uzun süre radyo programcılığı da yapmıştı. Hayata 82 yaşında gözlerini yuman İnal, Zağnos Paşa Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanında toprağa verildi. Çocukları Arda ve Lale İnal'ı acılı günlerinde Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Baro Başkanı Av. Erol Kayabey, avukatlar ve aile dostları yalnız bırakmadı.