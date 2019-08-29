İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Av yasağı 1 Eylülde kalkıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçılar 1 Eylülde balık yasağının kalkmasını bekliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar 1 Eylülde balık yasağının kalkmasını bekliyor.


15 Nisanda getirilen av yasağı 1 Eylülde kalkıyor. Bandırmalı balıkçılar av mevsiminden umutlu. Bandırma balık halinde yaz aylarında tezgâhlarda yerini alan levrek, çupra ve somon balıkları yerini artık hamsi mezgit, palamut, barbun, istavrite bırakacak. 1 Eylülde 'Vira bismillah' diyecek olan büyük balıkçı tekneleriyle birlikte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.


Çakılköy ve Çevresi ve su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Hemdem, bu yıl lüfer ve sarıkanadı bol miktarda çıkacağını belirterek, “Karadeniz'de palamut biraz zayıftı, oradaki zayıflık bizim küçük balıkçılara daha iyi yaradı. Lüfer, çinakop, hamsi bu sene bol. Sezon iyi geçecek gibi duruyor. Bu yıl aldığımız bilgilere göre lüfer ve sarıkanat bol miktarda olacak” ifadesinde bulundu.


Balıkçı esnafı Fetih Acemliler, "Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. Balık sezonumuz 2 gün sonra açılıyor. Balıklar biraz pahalı, inşallah sezon ile birlikte fiyatlar yoluna girecek. Halkımızı balık yemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.