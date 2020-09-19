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Avşa Adası açıklarında ceset bulundu

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası açıklarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası açıklarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.


Avşa Adası açıklarında balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde erkek cesedi tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerine olayın bildirilmesi sonrası kimliği belirsiz ceset Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz üzerinde görüldüğü yerden alınarak sahile getirildi. Bulunan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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