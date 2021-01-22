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Avşa Adası Poliklinik binasının temeli atıldı

Her yaz sezonunda binlerce tatilciyi ağırlayan Avşa Adası’na kazandırılması planlanan yeni poliklinik binasının temeli atıldı.

Her yaz sezonunda binlerce tatilciyi ağırlayan Avşa Adası'na kazandırılması planlanan yeni poliklinik binasının temeli atıldı.


Marmara İlçesi'ne bağlı turizm cenneti Avşa Adası'nda yapılması planlanan poliklinik binasının temelinin atıldığını söyleyen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, binanın tamamlanmasıyla birlikte Avşa'nın modern görünümlü, fiziki anlamda daha kaliteli sağlık hizmeti veren bir poliklinik binasına kavuşacağını dile getirdi. Adanın yıllardır en büyük ihtiyacı olan poliklinik binasının, bodrum, zemin ve 2 kat olmak üzere toplamda 4 kattan oluşacağını belirten Belediye Başkanı Aksoy, çift giriş kapısının yer alacağı poliklinik binasının bin 530 metre kare alana sahip olacağını açıkladı.

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