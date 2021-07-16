Avşa adasına 60 bin fidan

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara İşletme Şefliğine bağlı Avşa Mahallesinde 255 hektarlık sahanın arazi hazırlığı ve toprak işlemesi yapılmış olup, bu yıl sonbahar fidan dikim sezonunda 65 bin 100 adet fıstıkçamı ile 5 bin adet servi fidanı toprakla buluşturulacak.

Orman Bölge Müdürlüğü buradaki ağaçlandırmaların Avşa adasın da; iklim değişikliği, hava temizliği, kuraklıkla mücadele, erozyonu önleme gibi katkılar sağlayacak olup, ileriki yıllarda ise fıstıkçamları bölge halkına yeni gelir kapısı açacağını açıkladı.