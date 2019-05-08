Avşa Adasında ‘Halk Toplantısı' yapıldı

Balıkesir'in Avşa adasında Kaymakan, belediye başkanı vatandaşlarla 'Halk Toplantısı' yaptı

Avşa Adası'nda çözüm bekleyen önemli sorunları belirlemek amacıyla Kaymakam Hasan Uğuz başkanlığında, vatandaşlarında dahil olduğu ‘Halk Toplantısı' yapıldı. Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz'un girişimiyle başlayan ‘Halk Toplantısı' Avşa Mahallesi ile devam etti. Toplantıda vatandaşların istekleri “Güvenlik, Ulaşım ve Alt Yapının Yetersizliği” olarak tespit edildi. Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İlçe İdare Şube Başkanları ve Avşa Mahalle Muhtarı'nın katılımlarıyla, Avşa Mahallesi'nde düzenlenen Halk Toplantısında, mahalle sakinleri istek talep, şikayet ve önerilerini dile getirdi.

Devlet ile milleti bütünleştirmek adına aylık bazda mahallelerde düzenleneceği bildirilen Halk Toplantıları ile vatandaşlar talep ve şikayetlerini dile getirme imkanı bulacak. Avşa Mahallesi'nde düzenlenen Halk Toplantısında, Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz ve Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Avşa Adası'nda güvenlik, ulaşım ve alt yapı hizmetleri konularında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.