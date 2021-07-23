İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.


Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 1 araç, Balıkesir itfaiyesine bağlı 5 araç ve 13 personelin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.