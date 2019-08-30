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Avşa Adası'nda otluk alanda yangın

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda otluk alanda yangın çıktı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda otluk alanda yangın çıktı.


Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda ormanlık alana yakın olan Çınar Koyu'nda yangın çıktı. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine yangın bölgesine Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler gönderildi. Yangına ilk müdahale çok sayıda arazöz ile yapılırken, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy otluk alandaki yangının ormanlık alana geçmeden kontrol altına alındığını ve soğutma yapıldığını söyledi.

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