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Avşa Adası'nda yangın

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’ndaki makilik alanda yangın çıktı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.

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