Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı

TOKİ Mahallesi'nde oturan Kadir Bozcan ve arkadaşı sokakta yürürken yuvadan düşmüş ve çırpınan kuş yavrularını kurtarmak için uğraşmalarına rağmen kördüğüm olan ipten kurtaramadılar. Kadir Bozcan ve arkadaşlarına sokaktan geçen vatandaşlar da yardım etmek için uğraştılar. Bir kişide bulunan çakı ile ebabil kuş yavrularının ayaklarına dolanan ip kesilerek kurtarıldı. Vatandaşlar kuşu incelerken bu kuş yavrularının ebabil kuşu olduğunu fark ettiler. Dolaşan ip yüzünden 2 yavru ebabil kuşunun da ayaklarında yara olduğunu fark eden Kadir Bozcan ve arkadaşı kutuya koydukları ebabil kuş yavrularını veteriner hekime tedavi ettirmek üzere teslim ettiler.