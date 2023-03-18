AYAL öğrencileri misafir depremzedeler için iş başında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Anadolu Lisesi öğrencileri ilçedeki misafir depremzedeler için oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Ayvalık Anadolu Lisesi Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri; okul müdürü Hüseyin Aday, kulüp danışman öğretmenleri Özgül Uysal ile Tuba Soyalp rehberliğinde ilçeye gelen okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ihtiyaç duyacağı eğitim materyallerini sağlamak amacıyla bir satış standı düzenledi.

Okul Aile Birliği'nin yanı sıra; okul öğretmenleri Yüksel İsar, Metin Bilkay, Niyazi Alkan, velilerden Canan Öztürk satış sandıyla maddi ve manevi destek sağladı.

AYAL Sosyal Sorumluluk Kulübü başkanı Nazmi Doğan yaptığı açıklamada, "Kulüp arkadaşlarımızla birlikte ilçemizdeki konuk depremzedelere yardım için yaptığımız bu etkinlikte canla başla çalıştık. Minik kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize. Bu etkinliğe katkıda bulunan başta Ayvalık halkına, Ayvalık Belediyesi'ne, okul müdürümüze, tüm öğretmenlerimize ve kulüp üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.