İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayçekirdeği kabukları cayır cayır yandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir depoda istiflenmiş halde bulunan bin 200 ton ayçekirdeği kabuğu yandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir depoda istiflenmiş halde bulunan bin 200 ton ayçekirdeği kabuğu yandı.


Bandırma Ayyıldız Mahallesi'nde bir depo içerisinde istiflenmiş halde bulunan bin 200 ton ayçekirdeği kabuğu tutuştu. Çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Itfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Kent Estetiği Müdürlüğü ekipleri 5 araçla müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının iki araçla devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.