Ayçiçeğinde fiyatlar üreticiyi sevindirdi

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifinin dün açıkladığı ayçiçeği alım avans fiyatları Manyaslı üreticileri sevindirirken, verimlerin düşük olacağı endişesiyle de buruk bir sevinç yaşadılar. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, birliğin son yıllar da yağ oranına göre ayçiçeğine fiyat verdiğini hatırlatarak, en düşük yağ oranı olarak belirlenen yüzde 40'lık yağ oranına sahip ayçiçeğine ödenecek avans fiyatı 3 lira 240 kuruş olarak açıklandığını belirtti. Kalpakçı, buna paralel olarak, her yüzde 1 yağ oranı için üreticilere yüzde 1,5 'a tekabül eden yağ primi ödeneceğini açıklarken, Manyas'ta ayçiçeği alımlarının 31 Ağustos. Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Sadettin Kalpakçı, bu yıl ayçiçeği üreticisinin ürün verimi bakımından beklediği verimi bulamayacağına vurgu yaparak, "Ayçieçeğinin dane tutma zamanında ki aşırı sıcaklar ayçiçeklerini kavurdu, ve tane tutmasını olumsuz etkiledi. Bu yıl geçen yıl ki verimleri görmemiz mümkün değil, ortalama dekar başına verim 150 kilo zor bulur, fiyatlar gayet iyi. Bir de bu fiyatlara, devletin verdiği 40 kuruş desteklemeyi eklersek, üretici alın terinin karşılığını alır. Geçen yıl yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçeğinin alım avans fiyatı 2,5 liraydı, bu yıl yüzde 30 artış oldu" dedi.