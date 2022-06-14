Ayçiçek üreticilerine ton başına bin 100 TL ödeme yapılacak

ödeme yapacak.

Üreticiye Ton başına bin 100 lira ödeme yapılacağını açıklayan Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı “Gerek üretici gerekse tüketici bazında aranılan bir kurum olan Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi geçen yıl almış olduğu Ayçiçek ürünlerine yağ oranına göre kesin alım fiyatı adı altında ton başına bin 100 TL. ödeme yapma kararı aldığını açıkladı. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Sadettin Kalpakçı “Bizler göreve geldiğimiz günden beri üreticilerimize ve ortaklarımıza hep bize güvenin, inanın, destek olun dedik ortaklarımız da hiç tereddüt etmeden fiyat dahi sormadan ürünlerini bizlere teslim ettiler. Biz de Yağlı Tohumlar Kooperatifi olarak gerek piyasa fiyatlarının yükselmesi nedeniyle arada oluşan farkları kampanyamız bitmesine rağmen üreticilerimize yansıtmaya karar verdik. Geçen yıl kooperatifimize bin 500 ton ayçiçeği ürünü teslim eden 257 ortağımıza 1 milyon 600 bin kesin alım fiyat farkını bu ayın 20 sinden sonra dağıtmaya başlayacağız. Tüm ortaklarımıza hayırlı olsun” dedi.