Ayçiçekte rekolte beklentisi 200 bin dönüm

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yılın ilk ayçiçeği Ticaret Borsası'na geldi.

Bandırma'da yılın ilk ayçiçeğini Doğruca Mahallesi'nden Zafer Güler adlı üretici getirdi. Yapılan ihale ile ürünün 50 kiloluk kısmını sembolik bedelle 15 TL liradan Sezgin Zahirecilik Tic. Ltd. Şti. satın aldı. Toplam 2,5 ton olan ilk ürün ayçiçeğinin tamamı yapılan ihale sonunda 2 bin 300 liradan yine aynı firma tarafından satın alındı.

Zafer Güler yaptığı açıklamada, “Burada ürünlerimiz hak ettiği değeri buluyor. Satışa getirdiğimiz ürünler laboratuvar ortamında tahlil edilerek satışa sunuluyor. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum.” dedi.

Rekolte beklentisi 200 bin dönüm

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, "Bugün ilk mahsülün satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Doğruca Mahallesi'nden Zafer Güler adlı üreticimiz yetiştirdiği ayçiçeğini borsamıza getirdi. Şu andaki rekolte beklentimiz Bandırma ve çevresinde yüksek. Bandırma ve çevresinde tahmini 200 bin dönümlük alanda ekilen Ayçiçek ürününün borsamızda işlem göreceğini tahmin ediyoruz. Umarımız beklentimiz karşılık bulur. Yeni hasat mevsiminin hem üreticilerimize, hem borsamıza, hem de ülkemize hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Borsamızın satış salonu gerçekten önemli bir görevi yerine getirmekte. Buğday, kanola ve ayçiçeği satışlarında piyasayı en iyi şekilde fiyat olarak belirlemektedir. Burada satılan ürünlerin fiyatları piyasada da aynı şekilde bir fiyat oluşmasına da yardımcı olmaktadır. Çiftçilerimizin ürünlerini en iyi şekilde pazarlamasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda yapmış olduğumuz görevin bilincindeyiz. Her geçen yıl daha da bilinçli bir şekilde laboratuvarlarımızla, depolarımızla ve gelecekte kurmayı planladığımız lisanslı depolarımızla tarımı daha iyi bir noktaya getirmeyi planlıyoruz. Lisanslı depoculuk konusunda da önemli adımlar başlatmış bulunmaktayız” dedi.