Aydemir son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in vefat eden babası Ahmet Aydemir toprağa verildi. Aydemir, Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

8 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde zatürre tedavisi gören Ahmet Aydemir (80) dün hayatını kaybetti. Balıkesir'in siyaset, basın ve spor camiasının sevilen isimlerinden olan Ahmet Aydemir için Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde kurulan çadırda Ahmet Aydemir'in kızı AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ile kardeşleri taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ile birlikte kardeşleri Burcu Aydemir, Buket Aydemir Çetinel'e başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile ilçe belediye başkanları ve sevenleri katıldı.