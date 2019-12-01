Ayhan Atahan AK Parti İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

Balıkesir AK Parti il başkanlığı için ilk adaylığını açıklayan Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan oldu.

Adaylığını açıklayan Atahan açıklamasında şunları söyledi: "Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi olarak Anadolu'nun bağrından çıkan bu hareketin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Yeter, söz milletin' diyerek başlattığı Anadolu devriminde Balıkesir'de kim var dendiğinde, bizler sağımıza ve solumuza bakmadan bir grup genç kardeşlerimizle evet Balıkesir'de biz varız diyerek AK Parti gençlik kollarında çıktığımız bu yol hikayesinde o gün hangi duygular içindeysek, bugünde aynı duygularla yine yüce milletimize hizmetkar olmak için yeni bir yüz yeni bir enerji, bir heyecan katmak için ilk günkü aşkla Balıkesir İl Başkanlığı adayı olarak çıkmış bulunmaktayız."

“Bütün Balıkesir'e hizmetkar olmak için varız diyoruz”

Atahan açıklamalarının devamında, "Dursunbey'in Tepeköyü'nden, Ayvalık'ın Alibeyköyü'ne, Kepsut'un Bükdere Köyü'nden, İvrindi'nin Soğanbükü Köyü'ne, Savaştepe'nin İsadere Köyüne, Altıeylül ilçesinden, Karesi ilçesine, Gönenden, Bandırmaya, Savaştepeden Balyaya, velhasıl, bütün Balıkesirli hemşehrilerimize hizmetkar olmak için biz de varız diyoruz."

“Tabandan tepeye kurulan ilk parti AK Parti'dir”

AK Partinin tabandan tepeye kurulan ilk parti olduğunu belirten Atahan, "Ülkemizin 2023 hedeflerine giden bu yolda, Balıkesir'imiz de 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlamak için biz de varız diyoruz. Kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru olan ilk ve tek parti AK Partidir. Bunun için AK Parti, milletin partisidir diyoruz. Bizim bir aşkımız var, bizim bir sevdamız var ve bizim bir yol hikayemiz var. Bu aşkın bu sevdanın, bu yol hikayesinin öznesinde daha güçlü Türkiye'yi inşa etmek var. Neden mi? Çünkü bütün dünya mazlumlarının gözü kulağı Türkiye'de. Şayet Türkiye düşerse, Filistin düşer, Türkiye düşerse, Arakan düşer, Türkiye düşerse, Myanmar düşer, Karabağ düşer, Doğu Türkistan düşer. İşte onun için, AK Partinin başarısı sadece bu ülkenin kaderini değil, bütün dünya mazlumlarının, bütün ümmetin kaderini de etkileyecek bir seçim olacaktır. Bu yüzden çok çalışacağız, çok koşacağız, durmadan yola devam edeceğiz. Ben İl başkanı olsam da olmasam da 2001'den bu yana olduğu gibi bundan sonra da sizlere yoldaş olmaya, bu yolda sizlere kardeş olmaya bu yolda sizlerden bir adım bile uzaklaşmamaya devam edeceğim” şeklinde bitirdi.