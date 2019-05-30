Aylardır onarılmayan bariyerler tehlike saçıyor

Kuzey Ege'de bayram nedeniyle yoğunluk beklenirken Kazdağları'ndaki Edremit Yenice yolunda kaza nedeniyle zarar gören ve aylardır onarılmayan viraj bariyerleri tehlike saçıyor.

Bayram nedeniyle bölgede araç yoğunluğunun artması beklenirken Kazdağları'nda yer alan Edremit Yenice Karayolu'nun Talimalanı mevki yakınlarındaki virajda trafik kazaları nedeniyle aylar önce zarar gören güvenlik bariyerleri tamir edilmeyi bekliyor. Araç ve yolcu güvenliğini tehlikeye atan bariyerlerin bir an önce tamir edilmesini isteyen vatandaşlar, “Bu bariyerler tehlike saçıyor. Hem yol, hem de araç güvenliğini tehlikeye saçıyor. Yetkililerin bir an önce bu tamiratları yapmalarını bekliyoruz” dediler.