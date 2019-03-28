AYMESEM'in çırakları vatan topraklarına geri döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ulusal Ajansın desteklediği, "Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanlarında Kalifiye Eleman Yetiştirmede Yeni Yaklaşımlar” projesini yürütmek üzere Çekya´nın Başkenti ve en büyük şehri Prag´da bulunan Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri iki haftalık staj çalışmalarını tamamlayarak yurda döndüler.

Kafilede Merkez Müdürü Şefik Açar ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Hidayet Dinç'in yanı sıra Murat Kuday, Ahmet Uçar, Halil Baran Yolcu, Nurcan Kıyak, Görkem Gün, Enver Kadri Karahasan, İlhan Özcan, Hüseyin Ayaz isimlerinden oluşan 8 Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı öğrencileri yer aldı.

Öğrenciler, projenin ilk haftasında Motorlarda Hacim Küçültme (DownSizing) ve Performans Arttırma Stratejileri, Hacim Küçültme İle Yakıt Tüketimini Azaltma Stratejileri, Motorlarda Hacim Küçültmeyi Sınırlayan Faktörler; Projenin ikinci haftasında Hibrit Motor Nasıl Çalışır, Hibrit Motor Nasıl Şarj Olur, Araçlarda Kullanılan Hibrit Motor Çeşitleri konularında her gün 2 saat uygulamalı eğitimler aldı. Günün geri kalan 6 saatlik kısmında ve Cuma günleri tam gün staj faaliyeti yürüttüler.

Hafta sonunu sosyal kültürel faaliyetler kapsamında Prag Şehir Turu ve Viyana Gezisi ile değerlendiren öğrenciler farklı tarihi ve kültürel güzellikleri görme imkânını yakaladılar. Prag Şehir Turu esnasında; Eski Şehir Meydanı, Astronomik Saat, Karl Köprüsü, Aziz Vitus Katedrali, Yahudi Mahallesi: Viyana Gezisi esnasında ise Hofburg Sarayı, Schönbrunn Sarayı ve Bahçeleri, Aziz Stefan Katedrali, Viyana Belediye binası gibi yerleri görme ve inceleme şansları oldu.

2 haftalık proje çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi İdareci, öğretmen ve öğrencileri yurda döndüler.