Ayşebacı'da Avcı coşkusu

Seçim çalışmalarını sürdüren Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, kırsal Ayşebacı Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Ayşebacı'daki sahanın yenileneceğini söyleyen Başkan Avcı, vatandaşların doğalgaz istekleri içinde mihmandarlık görevi yapacağını belirtti. Avcı, OSB'nin 2.5 kat büyüyeceğini ve istihdam rakamlarının 20 bini bulacağını müjdeledi.

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarına esnaf, ev ile mahalle ziyaretleri ve mitingleriyle devam ediyor. Kırsal Ayşebacı Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Avcı'ya belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri eşlik etti. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Avcı, vatandaşlardan 31 Mart Yerel Seçimleri için Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

2014 yılından bu yana Ayşebacı Mahallesi'ne 40 bin metrekare taş döşendiğini söyleyen Başkan Avcı, “Ayşebacı Mahallemize daha düzenlemeler yapacağız. Mahallemize 20 kilometrekare stabilize yol yapmışız. Önümüzdeki süreçte de Ayşebacı'ya spora düşkün gençlerimizin sahalarını düzenleyerek yeni bir saha kazandıracağız. Ayşebacı'ya da amatör spor kulüplerimize verdiğimiz destek gibi gençlerimize destek veriyoruz. İnşallah yeni dönemde de bu desteğimizi arttırarak devam edeceğiz” dedi.

"Doğalgaz için mihmandarlık yaparım"

Ayşebacı'nın doğalgaz sorunuyla ilgili vatandaşların sorularına da yanıt veren Avcı şöyle konuştu:

“Doğalgazla ilgili olarak geçen sene 2018 yılında EPDK ile görüştük. Bugüne kadar yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermemeye gayret ettik. Bugün benden doğalgaz ile ilgili söz isterseniz veremem ama şunun sözünü veririm size. Buraya doğalgaz getirmek için sizin önünüzde mihmandarlık yapar, sizden daha çok gayret sarf ederim, elimden geleni de yamaya gayret ederim” dedi.

"OSB 2.5 kat büyüteceğiz”

Organize Sanayi Bölgesi'nin 2004 yılından itibaren hareketlendiğini ve 10 bin kişinin burada çalıştığını belirten Başkan Avcı, “Yeni planlama ile Organize Sanayi Bölgesi iki buçuk kat büyüyor. 15-20 bin kişilik yeni dönemde istihdam kapısını açacağız” dedi. Başkan Avcı vatandaşlara “Ayşebacı Mahallemiz bize bugüne kadar en büyük desteği mahallelerden. Yine 31 Mart'ta Cumhur Başkanımıza ve Altıeylül'de bu kardeşinize desteği vererek en büyük desteği vermeye var mısın? Sadece Altıeylül ve ilçe belediyesi yetmez, aynı şekilde Büyükşehir'de Yücel Yılmaz başkanımıza destek vererek en büyük desteği vermeye var mısınız?” diye sordu.