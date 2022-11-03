Ayvalık 17.Uluslararası Zeytin Hasat Festivali zeytin galerisi açılışı ve hasat yürüyüşü ile start aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 17. Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali; Ayvalık Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen Zeytin Galerisi'nin açılışı ve Hasat Yürüyüşü ile başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuarı (ATOLAB) ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilen festivalin açılışına ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi Zeytin Galerisi'nin açılışı kurdelesini; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca birlikte kesti.

Zeytin Galerisi'nin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin en önemli ekonomik değerlerinden zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarihten günümüze yansımalarını sağlayan galeriyi yenilenerek, yeniden ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Galeride, Ayvalık'ta yüzyıllardır yapılan zeytin tarımının tarihçesinde kullanılan pek çok materyalin bulunduğunu belirten Başkan Ergin, “Dünyaca ünlü Ayvalık Zeytinyağı'nın geçmişe yolculuğunda; yüzlerce yıl önce kullanılan eski fabrikalara ait zeytin sıkım üniteleri, zeytin toplama gereçleri, zeytinyağı güğümleri, kısaca zeytin ve zeytinyağının geçmişiyle ilgili neredeyse tüm alet ve edevatları burada sergiliyoruz. 7'den 70'e herkesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi'ni ziyaret edip bu tarihe tanıklık etmesini bekliyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin ardından zeytin galerisini ziyaret eden protokol, zeytin sektörünün temsilcileri, zeytin üreticisi kadınlar, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, daire amirleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu Kırlangıç Yaşam Merkezi'ne kadar olan 500 metrelik yolda hasat yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi'nin bando takımının öncülüğünde, zeytin üreticisi kadınların da hazır bulunduğu yürüyüşün ardından Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde zeytin üreticisi firmaların kurulan stantlardan oluşan zeytin pazarının açılışı yapıldı.

Stantları gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile protokol üyelerinin yanı sıra misafirler bol bol zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptı.