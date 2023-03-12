Ayvalık 2. Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi'ne hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi “Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi'nin ikincisine ev sahibi olmaya hazırlanıyor.

Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilki “Eğitimde Kilit Rol Öğretmen” ana teması ile 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi'nin ikincisi 25-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ndeki Sarımsaklı'da gerçekleşeck.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vilayetler Birliği Kuruluşu VE Hotels'de yüz yüze yapılacak olan eğitimlerin, online oturumları da içinde barındıracak şekilde planlandığı öğrenildi.

Eğitimlerle ilgili yapılan açıklamada, “Bütün toplumlarca önem verilen ve toplumların gelişmesinde en önemli öğelerden birisi olan öğretmenler değişim sürecinin de anahtarı durumundadır. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenin benimsemediği bir değişimi gerçekleştirmek oldukça zordur. 21. yüzyılda hızla değişen, gelişen ve farklılaşan şartlarda öğretmenleri ve öğretmenlik sürecini de etkilemektedir. Öğretmenlerin değişen şartlara ayak uydurmaları sürekli gelişim ve yaşam boyu gelişim süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle son dönemlerde başta teknoloji olmak üzere birçok alanda hızlı değişimler yaşanmakta ve bu değişimler de beklentileri farklılaştırmaktadır. Bu noktadan hareketle kongrenin ana teması ‘Değişimin Anahtarı Öğretmen' olarak belirlenmiştir” denildi.

Kongrenin temel amacının öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çalışmalarını görünür kılmak ve onları lisansüstü eğitim yapmaları konusunda teşvik etmek olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Kongrenin ana hedef kitlesi lisansüstü eğitim yapan / yapmakta olan veya lisansüstü eğitim niyetinde olan öğretmenler ile öğretmenlik ve eğitimle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapan / yapmakta olan eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları ve öğretmenlik alanları ile ilgili akademisyenlerdir. Bunun yanı sıra farklı disiplinlerde çalışan ancak öğretmenlik ve eğitim süreci ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren, ilgi duyan akademisyen ve öğrenciler de kongreye katılım sağlayabileceklerdir. Kongrede eğitimle ilgili birçok konu başlıklarına yer verilecektir. Bunun yanı sıra Eğitimde İyi Örnekler, Örnek Uygulamalar ve eğitimle ilgili diğer konular da kongre çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde ilki gerçekleştirilen kongreye 500'ün üzerinde yazar kayıt yaptırmış ve yüz yüze ve online toplam 260 bildiri kabul edilmiştir. 25-27 Mayıs 2023 tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilecek olan ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi'nin (LOCK) katılımcılar için yararlı olmasını ve verimli çalışmaların gerçekleştirildiği bir paylaşım ortamı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.