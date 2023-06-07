Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali başlıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından 2013 yılından beri düzenlenen ve Ayvalıklıları klasik müzik ve cazla buluşturan AIMA Müzik Festivali, dopdolu bir programla başlıyor.

8 Haziran-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla ve Sabancı Vakfı desteğiyle düzenlenen festival, yaz sezonu boyunca toplam 12 konserle final yapacak.

Festivalin açılış konserinde, Berke Buğra Gökkaya (tuba), Alper Çoker (trompet), Ertuğrul Köse (korno), Kumsal Germen (trombon) ve Deniz Arda Başuğur'dan (trompet) oluşan O Da Tekfen Brass Band, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro'da dinleyicilerle buluşacak. 8 Haziran 2023, saat 20.30'da başlayacak konserde, hem popüler hem de klasik eserlerin bakır üflemeli beşlisi için düzenlemeleri seslendirilecek. Konser, halka açık ve ücretsiz olacak.

Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali, Haziran ayı içerisinde, 24 Haziran'da “Genç Yetenekler: İlyun Bürkev (piyano) ve Naz İrem Türkmen (keman)” ile 29 Haziran'da “Nil Kocamangil (viyolonsel) ve Cem Babacan (piyano)” konserleriyle devam edecek.