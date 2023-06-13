Ayvalık açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.