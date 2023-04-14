Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ahşap teknedeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ahşap tekne motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) tarafından, ahşap tekne içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gemiye alınan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.