Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 19 Düzensiz Göçmen Türkiye Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Alibey (Cunda) Adası'na getirilerek karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenlere insani yardım yapıldı. Düzensiz Göçmenler daha sonra Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.