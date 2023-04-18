Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak il Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.