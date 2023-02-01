Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-905 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, Ayvalık'ta karaya çıkartılarak yetkililere teslim edildi.