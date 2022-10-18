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Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenler kara çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.

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