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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca iki ayrı olayda Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca iki ayrı olayda Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot ve can salı içinde iki grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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