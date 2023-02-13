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Ayvalık açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu TCSG-907 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Botla Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 33 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemleri için Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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