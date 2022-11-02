Ayvalık açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye TCSG 28 botu görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekiplerce TCSG-28 Sahil Güvenlik botuna alınan 43 düzensiz göçmen, Alibey (Cunda) Adası'na getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.