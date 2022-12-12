Ayvalık açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu TCSG-701 ve TCSG-907 tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen yakalandı. Alibey Adası'nda karaya çıkartılan göçmenlere insani yardım yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.