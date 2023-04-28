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Ayvalık açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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