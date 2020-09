Ayvalık AK Parti'de Kadın Kolları Başkanı Ekşi görevinden istifa etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Partisinin genel merkezi ile yaptığı istişareler sonucunda bu kararı aldığını belirten Melek Ekşi yaptığı açıklamada, “19 Aralık 2017'den bu yana sürdürdüğüm, hizmet vermekten onur duyduğum AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevimden genel merkezimizle de yaptığım istişareler sonucunda bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Görev sürem içerisinde her zaman yanımda olan, bana güç ve destek veren, en kötü günümde yanımda olan kıymetli eşim ve dünya cennetim çocuklarıma, aileme, teşekkürü bir borç bilirim “ifadelerini kullandı.

Görev süresince başkanlığını yürüttüğü ekibine desteğini ve ilgisini eksik etmeyen ve her sıkıntılarında varlığıyla kendilerine güç veren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile MYK ve MKYK üyelerine teşekkür eden Ekşi, “Yine her ne olursa olsun gece-gündüz, kar-kış demeden iyi günde, kötü günde beraber omuz omuza birlikte çalıştığım fedakâr çalışkan yönetim ve teşkilatıma, bugüne kadar çalıştığım çok kıymetli ilçe başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine, Gençlik Kolları Başkanım ve yönetimine, değerli il başkanım ve milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza ve evinin kapılarını bizlere sonuna kadar açan Ayvalık halkın partimizin her kademesinde görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyor, haklarını helal etmelerini istiyorum.

Ekibimle birlikte büyük emek verdiğim AK Partili olmaktan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ekibinde yer almaktan onur ve gurur duyduğum bu hak davanın son nefesime kadar en büyük savunucusu ve destekçisi olacağımdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bayrağı devralacak kıymetli kardeşime muvaffakiyetler diliyor, AK Parti bayrağının altında her daim olacağımı belirterek, herkesi Allah'a emanet ediyorum” dedi.