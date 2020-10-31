Ayvalık AKFD-ADAK İzmir'deki enkazda gönüllü olarak görev aldı

6 şiddetindeki depremle İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerinde yıkılan binalarda ölüm-kalım savaşı veren depremzedelerin yardımına koşan Ayvalık Arama Kurtarma ve Doğal Afet Derneği üyeleri, gönüllü olarak görev yaptıkları en kazlarda arama kurtarma çalışmaları ile gönülleri fethetti.

Balıkesir AFAD öncülüğünde İzmir'deki depremde yerle bir olan binalarda dur durak bilmeksizin çalışan Ayvalık AKFD-ADAK gönüllüleri; Bayraklı'da Sakarya Caddesi, Mansuroğlu Mahallesinde bulunan ve birçok insana mezar olan Rıza Bey apartmanı enkazında arama-kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Her katında 4 daire olan bina enkazında gece boyu AFAD, AKUT, Jandarma, Polis ve gönüllü kuruluşların bünyesindeki arama-kurtarma ekipleriyle insanüstü gayretlerle hummalı çalışmalar sürdüren Ayvalık Arama Kurtarma ve Doğal Afet Derneği Başkanı Erdinç Tügen, ekiplerle koordineli çalıştıklarını vurgulayarak, “Dün gece buraya geldiğimizden bu yana uyumadık. Şu anda neredeyse 24 saat dolmak üzere ve biz halen enkaz başındayız. 2 saat çalışıp, yarım saat dinlenerek zamanla yarışıyoruz. Enkaz altında kalan canlara ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Rıza Bey Apartmanı'nda 40 dairenin olduğunu anlatan Başkan Tügen, “Şu anda 1 buçuk kata inmiş durumdayız. Üst katların 5 tablesini aldık. Geride 5 tablemiz kaldı. Binanın altından da en üstten başlayıp, aralara girerek kat aralarında sıkışan insanlara ulaşıp tableleri alarak aşağı katlara doğru ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını lokal hedefler koyarak yürüttüklerini belirten Erdinç Tügen, “Şu anda biri erkek, diğeri de kız olan iki çocuğun bulunduğu noktaya yönelik kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki çocuğa ulaşabilmek için 6 metre civarında aşağıya inmiş durumdayız. Bu çocuklar binanın ikinci katında mahsur kalmış durumda. İnşallah iki çocuğumuzu da umutlar sönmeden kurtaracağız.” diye konuştu.