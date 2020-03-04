Ayvalık Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi'nin Mart ayı olağan toplantısı Orhan Peker Sanat Galerisi'nden gerçekleştirildi.

DP'li Meclis Üyesi Ali Jale'nin mazereti nedeniyle katılamadığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde gerçekleşen toplantıda; belediye norm kadroda memur boş ve dolu kadro derece değişikliği, belediye bünyesindeki 2020 mali yılı için çalıştırılması planlanan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi, Kuruluş izni alınarak önceki tarihli belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezdinde kurulu Koruma ve Uygulama Denetleme Bürosu ‘nun (KUDEB)yeniden faaliyete geçirilmesi ve bu birimin organizasyon şemasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün alt birimi olarak ilave edilmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda; Yeşilay Derneği, Yeni Mahalle Spor Kulübü ve Ayvalık Belediyesi arasında protokol yapılarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘nun75. Maddesi ifası için Başkan Mesut ergin'e yetki verilmesinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin 15 milyon liraya kadar kredi çekebilmesi için Belediye Başkanı Mesut Ergin'e yetki verilmesi, belediyenin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'a istinaden beleyenin vergi borçlarına mahsuben belediye taşınmazlarının bazılarının Maliye'ye devrinin yapılması, Telekomünikasyon alt yapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedellerinin tespiti ve bu konuda komisyon raporunun görüşülmesi, Deprem Araştırma ve Yerinde Kentsel Dönüşüme Dayalı Kent Planlama Komisyonu ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu'nun yanı sıra 150 Evler Mahallesi 1910 ada 1 parselde kayıtlı Ayvalık Belediyesi'ne ait taşınmazın tadilat projesinin konuları da görüşüldü.

Ayvalık Belediyesi'nin Mart ayı olağan toplantısı İmar Komisyonu'ndan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen konuların konuşulup karara bağlanmasıyla son erdi.

Toplantıyı izleyenler arasında MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray ile İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçöüoğlu'nun da hazır bulunması dikkatlerden kaçmadı.