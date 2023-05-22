Ayvalık Belediye Tiyatrosu ödüle doymuyor

Geçtiğimiz hafta Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyelerinin oylarıyla iki ödül kazanan Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu'na, Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı kategorisinde dört ödül daha geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yıllar sonra kentte kurulan belediye tiyatrosuna gelen başarı ödülleri nedeniyle gurur duyduklarını söyledi. Onuncu kez düzenlenen yarışmada 300 oyun arasında yapılan değerlendirme sonucunda; Yılın en iyi tiyatro ekibi; Sabah Olmadan Yılın en iyi kadın oyuncusu Serap Ceylan, Seni Alırsa Fırtına, Yılın Yazarı Özel Ödülü, Erkan Cılak, Seni Alırsa Fırtına ve Tiyatro Araştırmaları Emek Ödülü-Hayrettin Filiz ödüle değer görüldü.