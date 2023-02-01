Ayvalık Belediye Tiyatrosu'ndan, Mübadelenin 100. Yılına özel oyun; “Seni Alırsa Fırtına”

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanmış bir hayatın hüzün dolu anlarının sahnelendiği “Seni Alırsa Fırtına” adlı Mübadele hikayesi Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından seyircilerle buluştu.

Mübadelenin 100. Yılı etkinlikleri dahilinde ilk kez perde diyen oyunda Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'ni dolduran seyirciler unutulmaz ve duygu dolu bir gece yaşadı.

Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın ardından zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadıkları zorluklardan uyarlanan oyun tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve Giritliler Derneği'nin düzenlediği Mübadelenin 100. Yılı etkinlikleri dahilinde mübadele ile ilgili bir oyun bir hikayenin canlandırılmasının işlenmesi için planlanan çalışmada Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği, 1923 ile 1938 yılları arasındaki yarım kalmış bir aşk hikayesi üzerinden Ayvalık'ta yaşanan sosyokültürel değişimi bir kadının gözünden anlatan oyunda, birçok izleyici duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarıyla ayakta alkışladı.