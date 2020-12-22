“Ayvalık Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız”

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz hafta pirina ham madde stok havuzunun istinat duvarının çökmesi sonucunda meydana gelen çevre kirliliği konusunda Belediye Başkanı Mesut Ergin'in iddialarına Doğuş Pirina Yağ ve Yağlı Maddeler San. Tic. AŞ. Yönetimi tarafından yanıt verildi.

Firma tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, 15.12.2020 tarihinde, firmamızın hammaddesinin bulunduğu stok havuzunun istinat duvarının bir bölümü, metrekareye 131 kg düşen ve günlerce üst üste aralıksız yağan yağmur ve bir süre önce meydana gelen İzmir merkezli depremde almış olması muhtemel hasar nedeniyle önlenemez ve öngörülemez şekilde, hava muhalefeti ve doğal afet nedeniyle yıkılmış olup; Ayvalık Belediyesi tarafından bu konuyla ilgili olarak taraflı ve yanıltıcı bilgiler içeren bir basın açıklaması yapılmış olmakla, kamuyu doğru içerikle bilgilendirme lüzumu görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yıkılan duvardaki havuz içeriğindeki madde atık, karasuyu, zehir olmayıp; doğrudan yağhanelerden getirilen yağlı pirinadır. Diğer deyişle; zeytin ezmesidir. Tehlikesiz madde statüsündedir, işlem görmemiştir” denildi.

“Firmamız, Midilli'den ithalat yapmamakta; aksine, Midilli'ye pirina çekirdeği ihraç etmektedir”

Yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ulusal medyada da yer alan ifadelerine dikkat çekilerek, “Şirketimiz açıklamadakinin aksine ‘Tüm Türkiye'nin ve hatta Midilli'nin' yağlı pirinasını değil; yalnızca Balıkesir bölgesinin (Ayvalık, Altınova, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit) yağlı pirinasını, yani zeytin küspesini bertaraf etmektedir. Firmamız, Midilli'den ithalat yapmamakta; aksine, Midilli'ye pirina çekirdeği ihraç etmektedir. Gümrük Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazı açıklamamız ekinde sunulmuştur. Kapasite gelen hammadde ile değil; çıkarılan ürün miktarı ile ilgilidir. Kaldı ki 2020 yılı zeytin rekoltesinin düşük olduğu bir yıl olup; kapasite aşımı maddeten mümkün değildir.” ifadeleri yer aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ettiler

15.12.2020 günü yaşadıkları talihsiz iş kazasında taşan hammaddenin; set çekilerek kontrol altına alındığının belirtildiği açıklamada, “Setin durumu Çevre İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol edilerek tutanak altına alınmıştır. Ayvalık Belediyesinin basın açıklamasının aksine, denize, Sarımsaklı ya da Badavut sahillerine ulaşması söz konusu değildir. Bu noktada, temizlik çalışmalarında bizlere yardımcı olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'a, Sayın Volkan Karateke'ye, tüm yönetici ve çalışanlarına da ayrıca ve açıkça teşekkür ederiz.” denildi.

“Fabrikamız bacalarından çıkan buhar, zehirli gazlar içermemektedir”

Fabrikanın bacasından çıkan su buharı ile ilgili şikâyetler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen Hava Ölçüm aracının 6 ay süreyle ilçede seyyar olarak kalıp gerekli kontrolleri yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, “Bu süreçte hiçbir gün, bir saniyeliğine dahi olsa ulusal hava ölçüm değerlerinin ihlaline yönelik bir tespit elde edilmemiştir. Ölçüm değerleri Çevre Bakanlığının sitesinde ve uygulamalarında gün gün halkımız ile de paylaşılmıştır. Fabrikamız bacalarından çıkan buhar, zehirli gazlar içermemektedir; kurutulan pirinadan, yani zeytin küspesinden çıkan su buharıdır. Bakanlık, akredite kuruluşlar, Tübitak-Mam dahil, gerekli ölçümler istenildiğinde ve haber verilmeksizin yapılmaktadır. Fabrikamızın bacalarında su filtre, toz filtre ve jel filtre olmak üzere Bakanlık kontrolünde olan 3 ayrı filtre bulunmaktadır. Mevcut filtre ve fabrikanın işleyiş prosesini Ayvalık Kent Konseyi ve STK larda bilirkişi eşliğinde 26.10.2018 tarihinde fabrikamıza gelerek kontrol edip kendi sitelerinde halkımıza duyurmuşlar ve raporla hiçbir olumsuzluk saptanmamıştır.”ifadeleri kullanıldı.

“Ayvalık Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağız”

Pirina fabrikalarının, çevre için tehdit değil, çevre sağlığı için zorunluluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bacalardan çıkan buharı 50 yıllığına ve bedelsiz olarak kamu yararına hibe ederek Ayvalık'ın yarısını çok düşük maliyetle ısıtma teklifimize, Ayvalık Belediyesinden bir yıldır cevap da alınamamıştır. Ayrıca belediye meclisine gelerek konuşma yapmamıza başkanlık tarafından red cevabı verilmiştir.

Son olarak, çok yanlış bir yerde kurulduğu söylenen fabrikamız; 1982 yılında Ayvalık Belediyesi'nin 15.06.1982 tarihinde 55 no.lu Meclis Karar Kağıdı ile tetkik ve etüt yaptırdığı, konuyu İmar ve Sağlık Komisyonuna tevdi ettiği, daha sonra 21.07.1982 tarihinde 45. oturumu ile kaymakam ve belediye başkanı sıfatıyla imzalanan encümen kararı ile bizzat Ayvalık Belediyesi tarafından verilen izinler ile mevcut adresinde kurulmuştur. Şirketimiz son derece sıkı denetimlere tabi ve Çevre İzin ve Lisans Belgesini haiz, uluslar arası standartları havi ve nihayet zeytin şehrinde çevre için zorunlu bir geri dönüşüm tesisi olup; popülist kaygılar ve hasmane tutumla, kamu gücü kötüye kullanılarak halkımızın yanlış, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanlarla donatıldığını görmekle ilgili belediye aleyhinde tarafımızca suç duyurusunda bulunulacak olup; görülen lüzum üzerine doğru bilgiler, kamuoyunun dikkatine saygıyla sunulur” denildi.