Ayvalık Belediyesi, logosuna ‘T.C' koydu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde ipi göğüsleyen Demokrat Partili Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ilk icraatı, belediye logosunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin ibaresinin baş harfleri olan ‘T.C.' harflerini yerleştirmek oldu.

Ayvalık Belediyesi logosunun üzerinde şimdiye kadar hiçbir zaman ‘T.C' ibaresinin bulunmadığı ve Mesut Ergin'in başkanlık döneminde Ayvalık tarihinde bir ilkin yaşanıldığı öğrenildi. Meclis Üyesi Tülay Çankaya, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ibaresi olan 'T.C' ibaresinin Ayvalık Belediyesi yazısının üzerine konulmasının kendisi için son derece mutluluk verici olduğunu söyledi.

‘Çankaya, “Olması gereken bir ibareydi. Mutluyum. Hem de çok mutluyum. Çok da güzel oldu ve Ayvalık'a da yakıştı” dedi.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, “Burada ‘Ayvalık Belediyesi' logosunda ‘T.C' ibaresinin olmadığını arkadaşlarımızla birlikte fark ettik. Bu eksikliğin ortadan kaldırılması için de bugün Ayvalık Belediyesi logosuna ‘T.C' ibaresini ekledik. Bana göre Ayvalık Belediyesi'nde geçmişte de olması gereken bir ibareydi bu. ‘T.C' ibaresi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde faaliyet gösteren tüm belediyelerde olması gereken bir ibaredir. Biz de bu gereği yerine getirdik. Çok mutluyum“ diye konuştu.

Başkan Ergin kendisine yöneltilen, “Sizden önce CHP'li Belediyeler bunu neden yapmamış olabilir?” sorusuna ise, “Bunun ayrıntısını bilemiyorum” cevabını vermekle yetindi.