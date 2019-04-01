Ayvalık Belediyesi Meclisi'de belli oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; sandıkların tamamı açıldı. İlçe genelindeki 181 sandıktan çıkan resmi olmayan rakamlara göre; Demokrat Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin, en yakın rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Rahmi Gençer'i 731 oy ile geride bıraktı.

Buna göre; Mesut Ergin 17 bin 657 oy alırken, Rahmi Gençer 16 bin 926 oy, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran da 8 bin 627 oy elde etti. DSP'li Hasan Atmaca 675 oy alırken, Vatan Partisi'nin Belediye Başkan adayı Serdar Gürses de 220 oy da kaldı.

Ayvalık Belediye Meclisi'nde ise CHP'li meclis üyelerin sayısal üstünlüğü göze çarpıyor.

Yeni dönemde Ayvalık Belediyesi'nde CHP'yi 13 belediye meclis üyesi temsil ederken, Demokrat Parti'nin meclis üyesi 8, Cumhur İttifakı (MHP-AK Parti) meclis üyeleri ise 4 kişiden oluşuyor.

Buna göre Ayvalık Belediyesi'nin önümüzdeki dönem Belediye Meclis Üyeleri; Ahmet Erkal (CHP-Kontenjan), Mehmet İlhan (CHP-Kontenjan), Sebahattin Tatar (CHP-Kontenjan), Onur Satıcı (CHP), Merih Arslan (DP), Mehmet Çakır (CHP), Mustafa Levent Gurup (MHP), Özge Toygar (DP), Hüseyin Barış (CHP), Ethem Vardı (DP), Dilek Saraçoğlu (CHP), Murat İbrahim Mühürdaroğlu (CHP), Mehmet Sarı (MHP), Hüseyin Ergin (DP), Fırat Güren (CHP), Ali Jale (DP), İsa Aslan (CHP), Mehmet Anıl Okyar (MHP), Semih Varol (DP), Rüçhan Akgöl (İYİ Parti), Hatice Tülin Çalışıcı (CHP), Tülay Çankaya (DP), Funda Öztolan (CHP), Zeynep Gizem Yüksel (MHP) ve Mustafa Serdar Tuç (DP) isimlerinden oluştu.

Ayvalık Belediyesi'nin önümüzdeki dönem Meclis Yedek Üyeleri de şu isimlerden oluştu; Sertaç Örs (CHP), Muharrem Parmaksız (CHP), Mehmet Ali Tuncer (CHP), Levent Güzel (CHP), Nilgün Süslü (CHP), Muharrem Saygı (CHP), Yeşim Benek (İyi Parti), Yılmaz Ateş (CHP), Selenay Erkoç (CHP), Tenigül Saygı (CHP), Pelin Bozcan (CHP), Emel Uçar (DP), Ahmet Kemer (DP), İsmet Somay (DP), Muhammet Özdemir (DP), Ertan Davran (DP), Nazime Hülya Beltan (DP), Sedat Toparlak (DP), Havva Cana Sunal (DP), Özdemir Özkan (MHP), Aslı Nimet Ata (MHP), Veysi Kaçmaz (MHP), Yavuz İnce (MHP), Naci Serden (DP) ve Nurcan Suyolcuoğlu (DP)

Büyükşehir Meclis Üyeleri de belirlendi

Öte yandan Ayvalık Belediye Meclisi'nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Başkan Mesut Ergin ile birlikte katılacak olan üyeler de; Ahmet Erkal, Onur Satıcı, Merih Arslan, Mehmet Çakır, Mustafa Levent Grup olurken bu listenin yedek üyelerinde ise; Özge Toygar, Hüseyin Barış, Ethem Vardı, Dilek Saraçoğlu, Murat İbrahim Mühürdaroğlu isimleri yer aldı.