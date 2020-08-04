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Ayvalık Belediyesi o oteli mühürledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz ay erken rezervasyon yaptıran tatilcileri mağdur ettiği iddialarıyla gündeme gelen turistik tesis mühürlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz ay erken rezervasyon yaptıran tatilcileri mağdur ettiği iddialarıyla gündeme gelen turistik tesis mühürlendi.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından otelin yönetim odaları, muhasebe servisi, resepsion, mutfak, sportif faaliyetlerin yapıldığı alanlar ve otelin ana giriş kapısı tek tek mühürlenerek faaliyetten men edilerek kapatıldı. Ayvalık Belediyesi tarafından otelin girişine asılan yazıda, “İlçemiz Küçükköy Mahallesi Viğra 14. Sokak No: 4 adresinde faaliyet gösteren Emsal Otelcilik Tur. Enerji San. Ve Tic. AŞ. unvanlı şirket tarafından işletilen Corina Family Fun Club Otel unvanlı iş yeri; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiğinden dolayı, yönetmeliğin 6. ve 32. maddesine istinaden; belediyemizden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar faaliyetten men edilmek suretiyle 04.08.2020 tarihinde mühürlenerek kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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